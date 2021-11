“A Seat dá mais um passo em frente na sua estratégia ‘Move to Zerø’, com um novo serviço ferroviário que liga a sua fábrica de Martorell (Barcelona) à fábrica da Volkswagen Autoeuropa em Palmela”, anunciou, em comunicado, a fabricante automobilística.

Este serviço vai funcionar, a partir deste mês, uma vez por semana, estando previsto o transporte de 20.000 veículos por ano, evitando 2.400 viagens de camião e reduzindo em 43% as emissões de CO2.

Os veículos produzidos em Barcelona eram transportados, até então, por comboio até Salobral, em Madrid, e depois distribuídos de camião pelos concessionários.

Segundo a mesma nota, esta nova linha vai permitir que os veículos cheguem diretamente à Autoeuropa, de onde serão transportados de camião para o depósito de distribuição, na Azambuja.

No regresso, o comboio irá transportar os veículos fabricados em Palmela para o porto de Barcelona, de onde serão distribuídos, por estrada, para Espanha e Sul de França, e, por navio, para outros destinos do Mediterrâneo.

O serviço de comboio, operado pela Pecovasa Renfe Mercancias, inclui 16 vagões e pode transportar até 184 veículos.

A Seat adiantou ainda que, a partir de 2023, o comboio deverá ter mais duas carruagens.

“O comboio é um meio de transporte amigo do ambiente, rentável e eficiente, razão pela qual este novo serviço entre as fábricas de Martorell e Palmela nos ajuda a progredir no nosso objetivo de reduzir a nossa pegada de carbono no transporte de veículos”, afirmou, citado no mesmo documento, o vice-presidente da produção logística da Seat S.A., Herbet Steiner.