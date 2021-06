Manuel Pizarro, José Luís Carneiro e Tiago Barbosa Ribeiro eram apontados como os nomes mais prováveis, mas a escolha de António Costa recaiu em Eduardo Pinheiro, atual Secretário de Estado da Mobilidade.

A notícia foi avançada pelo Público e confirmada posteriormente pelo Expresso.

Esta não será a primeira experiência autárquica do governante. Em 2017, assumiu o cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, com responsabilidade nos pelouros do Planeamento e Ordenamento do Território; da Reabilitação Urbana; da Gestão e Fiscalização Urbanística e das Finanças e Património.