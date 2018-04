No âmbito da ação interposta pela Câmara do Porto, em junho do ano passado, contra a Selminho e um casal que vendeu um terreno na Calçada da Arrábida à imobiliária, em 2001, o juiz marcou já cinco sessões do julgamento, que terá início no dia 25 de outubro, de acordo com a ata da audiência prévia, a que a Lusa hoje teve acesso.

Esta ação da Câmara do Porto surgiu depois de o jornal Público revelar, a 18 de maio, que um técnico superior da autarquia andou a estudar os direitos de propriedade dos terrenos onde a Selminho quer construir na Calçada da Arrábida, concluindo que uma parcela de 1.661 metros quadrados que integra a área apresentada para construção é, afinal, municipal.

De forma a esclarecer a “existência ou inexistência de direitos de propriedade conflituantes sobre o mesmo imóvel”, a Câmara do Porto pediu um parecer externo, que ficou concluído em fevereiro do ano passado e recomendava à autarquia que intentasse no tribunal uma “ação de simples apreciação” para “dirimir o conflito entre direitos de propriedade exclusivos”.

De acordo com a ata de audiência prévia, que teve lugar a 21 de março, “a realização de inspeção ao local será decidida em sede de julgamento”.

Na ação em curso, a imobiliária Selminho alega que, no limite, tem direito ao terreno “por usucapião”, mesmo que fique provado que é da autarquia, “com efeitos reportados à data de julho de 2001”, aquando da compra.