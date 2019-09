O chefe de Estado realçou que o cuidado especial com a união entre moçambicanos cresceu desde que essa recomendação lhe foi feita pelo próprio Papa Francisco durante um encontro entre ambos, no Vaticano, há um ano.

Esse aconselhamento papal "tem servido de guia" para Moçambique e encerra em si "o espírito que levou ao acordo de paz" de 06 de agosto.

Na sua intervenção, o Papa Francisco recordou que todos os esforços de pacificação surgem na esteira do acordo geral de paz de 1992, o primeiro, assinado em Roma, sob mediação da comunidade de Santo Egídio.

"As sementes" ficaram desde então, e agora surgem "rebentos" impedindo que uma "luta fratricida" faça a história, e considera que a coragem de construir a paz é "uma coragem de alta qualidade. Não a da força bruta e violência, mas aquela que se concretiza na busca incansável do bem comum".

Moçambique conheceu "luto e dor", mas não deixou "que a vingança e ódio vencessem", disse.

A cultura de paz, acrescentou Francisco, exige um "processo constante" de diálogo no qual cada nova geração está envolvida, destacando assim o papel dos jovens: não são apenas a esperança, já são o presente.

"Todos vós sois consultores da obra mais bela a ser realizada", disse para a plateia, no palácio presidencial, uma obra que consiste "num futuro de paz e reconciliação como garantias para a vida dos vossos filhos".

Ficava a deixa para o momento que haveria de ter a seguir, no programa do segundo dia de visita a Moçambique, um encontro inter-religioso com jovens no pavilhão desportivo do Maxaquene, na baixa de Maputo.

