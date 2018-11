Entre uma cerveja vendida no mesmo balcão onde também é feito o levantamento de uma encomenda postal ou o pagamento da água, a vida corre normal em Livração, uma freguesia de Marco de Canaveses, no Norte do país.

Ali, o Serviço Postal Universal (SPU) é assegurado ao balcão do Café Desportivo, onde se servem cafés, sumos e torradas a clientes como Manuel Andrade, de 86 anos de idade, e que encara com satisfação o serviço “dois em um” daquele estabelecimento.

“Do lado esquerdo é para o correio, do lado direito é para pedir bebidas”, resume Manuel Andrade, explicando que se houver alguém a quebrar a confidencialidade do SPU, “o senhor do café impõe respeito”.

Amadeu Costa, 74 anos, também coabita sem constrangimentos entre cartas e encomendas e o tilintar das xícaras de café e cervejas.

“Convivo bem com isso, porque também gosto de cerveja. Também gosto de parar no café, jogar à sueca e aquilo não estorva ninguém”.

Ana Ribeiro, 25 anos, considera que em Livração o mais importante é ter os CTT próximos da população, numa “zona de passagem” e não vê problemas em ter correio e café em simultâneo.