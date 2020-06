“O SNPVAC pretende receber por parte da Comissão Europeia, Governo e Comissão Executiva esclarecimentos sobre a real situação da TAP e os processos em curso, considerando existir uma falta de entendimento generalizado”, indicou, em comunicado, o sindicato.

A estrutura lamentou que continue a não existir “uma base de entendimento” que permita que o auxílio de 1,2 mil milhões de euros à TAP, aprovado pela Comissão Europeia, chegue efetivamente à transportadora aérea.

Por outro lado, acrescem outras iniciativas, como uma providência cautelar interposta pela Associação Comercial do Porto (ACP), “que não acrescentam contributos para a evolução deste processo”.

Citado no mesmo documento, o presidente do SNPVAC, Henrique Louro Martins, considerou ser “urgente” uma clarificação por parte das entidades envolvidas no processo, “de modo a que não restem dúvidas sobre a importância da TAP para o país”.