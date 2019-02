Segundo o Ministério da Saúde, "o direito à greve será condicionado", através da requisição civil, "apenas na medida do estritamente necessário para preservar o direito à proteção da saúde".

O argumento foi rejeitado pelos dois sindicatos que convocaram a greve em blocos operatórios, que dizem que não houve incumprimento dos serviços mínimos.

A presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Lúcia Leite, denunciou que alguns hospitais agendaram deliberadamente mais doentes do que aqueles que seria possível operar mesmo sem greve a decorrer.

Também o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) rejeitou falhas no cumprimento dos serviços mínimos e acusou o Governo de conduzir "um processo político de manipulação da opinião pública, anunciando que as cirurgias não estavam a ser feitas" e garante que os enfermeiros podem provar que "isso é falso".

O Ministério da Saúde respondeu por escrito à agência Lusa que foram identificados incumprimentos dos serviços mínimos em quatro dos sete centros hospitalares onde decorre há uma semana a greve cirúrgica.

Na resposta à requisição civil, enfermeiros preparam novas formas de luta e protesto, que podem passar por faltar ao trabalho, deixar de fazer horas extra ou não realizar cirurgias de recuperação de listas de espera.

A tensão entre estruturas representativas dos enfermeiros e o Governo foi aumentando ao longo desta semana.

O Ministério da Saúde começou por anunciar o corte de relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros, com base em afirmações de apoio da bastonária à greve cirúrgica.

O primeiro-ministro foi mais longe, considerando que a bastonária Ana Rita Cavaco violou as leis das ordens profissionais e dizendo que fará queixa à justiça.