Antes do encontro com o Presidente francês, Putin evocou um “otimismo prudente” em relação ao dossier das relações separatistas pró-russas do leste da Ucrânia após contactos com Zelensky.

O encontro de trabalho entre os dois chefes de Estado permitiu ainda a Macron anunciar que se deslocará a Moscovo em maio de 2020 para assistir às celebrações na Rússia do 75.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi e a Putin congratular-se por o presidente francês ter aceitado o convite.

As comemorações na Rússia têm sido evitadas pelos europeus desde que o país anexou a península ucraniana da Crimeia em 2014.

Macron defendeu igualmente uma aproximação entre a União Europeia e a Rússia, apelando a que se recupere a “confiança” numa ordem internacional que está em “recomposição”.

Apesar “dos mal-entendidos das últimas décadas, os debates sobre a relação com o Ocidente”, a Rússia “é europeia” e “deve ser reinventada uma arquitetura de segurança e confiança entre a União Europeia e a Rússia”, declarou.

O encontro bilateral ocorre quando está marcada para 24 e 26 de agosto em Biarritz (sudoeste de França) a cimeira do G7, grupo das sete maiores economias mundiais, que se reunia em formato G8, incluindo a Rússia, antes do país ter sido excluído após a da Crimeia.