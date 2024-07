O sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores pelas 11:13 locais (12:13 em Lisboa) e teve epicentro próximo de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.

“De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido”, indicou o IPMA.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) também emitiu um comunicado sobre o abalo, onde informa que teve epicentro a cerca de um quilómetro a norte de Doze Ribeiras.

Segundo o CIVISA, “o sismo foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) em toda a região oeste da ilha Terceira”.

O evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

No dia 27 de junho, devido à atividade sísmica na ilha, o CIVISA subiu o nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha para V1.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é “sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados”, revela o IPMA na sua página da Internet.

Neste grau, “as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se” e “os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação”.