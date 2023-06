O sismo ocorreu às 02:38 locais (01:38 em Lisboa), a cerca de 10 quilómetros da superfície da terra e foi sentido na província mais populosa da África do Sul, Gauten.

Os habitantes sentiram o abalo e alguns publicaram nas redes sociais fotos de muros ligeiramente danificados ou com fissuras.

Um tremor de terra de magnitude 5,3 foi sentido na cidade mineira perto de Joanesburgo em agosto de 2014.

O último grande sismo que atingiu a África do Sul remonta a 1969 e abalou a província do Cabo-Ocidental, com uma magnitude de 6,3.