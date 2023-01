O livro de memórias, que inclui as alegações de que o príncipe William atacou Harry, regista cerca de 400.000 vendas no primeiro dia nas bancas, diz o The Guardian.

"Sempre soubemos que este livro iria voar, mas está a exceder até as nossas expectativas mais altas. Tanto quanto sabemos, os únicos livros que venderam mais no seu primeiro dia foram os do outro Harry [Potter]”, afirmou Larry Finlay, diretor executivo da Transworld Penguin Random House.

As livrarias no Reino Unido abriram cedo na terça-feira, mas as filas de espera eram escassas após as fugas de informação antes da publicação. Mesmo assim, os peritos da indústria previam que "Spare" seria um dos títulos em pré-encomenda mais vendidos da última década.

"É provável que seja um dos maiores livros do ano em termos de vendas e impacto”, referiu também Philip Jones, editor da Bookseller, revista britânica que divulga notícias sobre o setor editorial.