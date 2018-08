O número de mortos nos incêndios que afetam o estado norte-americano da Califórnia subiu nesta quinta-feira, 9 de agosto, para 10, após a morte, num acidente de trânsito, de um mecânico que trabalhava junto das autoridades para apagar o incêndio Carr, informaram as autoridades.

Com um total de oito mortos, este incêndio, a deflagrar perto da cidade de Redding, é até o momento o mais mortífero dos vinte que se registam neste estado norte-americano.

"Estamos tristes ao informar sobre a morte de um mecânico de equipamentos pesados de CAL FIRE, da Unidade Butte, alocada ao incêndio Carr", disse um representante do CAL FIRE (California Department of Forestry and Fire Protection), o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia, citado pela agência France-Presse.

"Morreu esta manhã num acidente de trânsito na Autoestrada 99 no condado de Tehama", adiantou a mesma fonte.

Esta morte soma-se a outras sete, incluindo dois bombeiros, reportadas como consequência do incêndio Carr.

Outras duas pessoas morreram no incêndio Ferguson, que levou as autoridades a fecharem parcialmente o Parque Nacional Yosemite.

O maior incêndio registado na Califórnia é o Complexo Mendocino, formado por dois incêndios (Ranch e River), que juntos destruíram mais de 300 mil hectares.