O número de mortos no desmoronamento, na quarta-feira, de um edifício de oito andares, em Istambul, na Turquia, subiu para dez, anunciou hoje o governador da cidade, Ali Yerlikaya.

"Encontramos outros quatro corpos sem vida. O número de mortos chega agora aos dez", indicou Ali Yerlikaya à imprensa, segundo o canal de notícias NTV.

O balanço anterior apontava para seis mortos.

De acordo com o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, as buscas por sobreviventes ainda continuam pelos serviços de resgate.

"Temos informações de que ainda há pessoas (presas). Não seria correto dar um número exato agora. Estamos a tentar mantê-los vivos. Os trabalhos de resgate continuam”, referiu o ministro da Urbanização, Murat Kurum.

As autoridades turcas não confirmaram quantas pessoas podem estar nos escombros do edifício, localizado no bairro de Kartal.

Treze pessoas ficaram feridas, incluindo uma rapariga com 5 anos, que foi hoje resgatada com vida dos escombros.

De acordo com o jornal Hürriyet, 12 famílias moravam no prédio de apartamentos.

As causas do colapso ainda não foram esclarecidas.

[Notícia atualizada às 18h07: O número de vítimas mortais foi atualizada de seis para dez]