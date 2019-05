Um discurso emotivo da sindicalista do PS, que foi aplaudido por deputados de várias bancadas e no final do qual deixou "um pedido: Não ponham os velhos em guetos, como fizemos anos a fio com as mulheres".

Wanda Guimarães considerou "falacioso o argumento de um pretenso especial 'habitat' para os mais velhos" e classificou como "disparatados epítetos como os de sénior ou idoso".

Sendo a deputada com mais idade no parlamento, a sindicalista do PS defendeu que os mais velhos "não precisam nada disso".

"Apenas que não nos discriminem e que não nos arranjem umas gaiolas mais ou menos decentes onde nos depositam", pediu.

Depois, deixou um recado a todos os deputados que escutavam o seu discurso: "Somos todos cidadãos do mundo e, como cidadãos do mundo, temos de nos misturar", tanto ao nível das "origens, raças, géneros, idades, ideologias, como ao nível das religiões".

Wanda Guimarães assumiu a sua condição de deputada eleita pelo PS e visou indiretamente deputados que se consideram independentes.

"Agradeço ao PS, por razões óbvias, ou possivelmente não tão óbvias para alguns que reclamam um estatuto totalmente autónomo que lhes advém do voto popular, desligado do partido cujas listas integram. Sou, no entanto, suficientemente lúcida para perceber que o voto não foi dado diretamente à Wanda Guimarães", sustentou.