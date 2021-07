Caleb Ganzer, de 35 anos, foi apanhado em flagrante por câmeras de segurança a atear fogo a estruturas de madeira das tendas de dois restaurantes em janeiro e julho, informou hoje o Corpo de Bombeiros de Nova Iorque

Este tipo de estrutura multiplicou-se durante a pandemia nas ruas da cidade para permitir que as pessoas usufruam dos espaços sem estarem em zonas interiores.

Ganzer também foi filmado a incendiar uma pilha de lixo em junho. Todos os três incidentes ocorreram entre meia-noite e as 4h30.

O primeiro incidente ocorreu a 13 de julho, sendo possível ver Ganzer a atear um fogo numa estrutura de madeira. Depois de ser detido, os bombeiros aperceberam-se da ligação a outros dois incêndios provocados pelo mesmo método, um a 8 de janeiro e outro a 26 de junho.

Sommelier do Ano pela revista "Food and Wine" em 2017, Ganzer foi indiciado com duas acusações de incêndio criminoso com agravante e também de outros crimes, incluindo imprudência.

Não foram divulgadas as motivações de Ganzer, sócio-gerente do luxuoso bar de vinhos nova-iorquino Compagnie des Vins Surnaturels.

"Felizmente, não houve feridos nestes incidentes, e o suspeito foi detido antes que pudesse provocar outro incêndio", disse o comissário dos bombeiros, Daniel Nigro.