Sergei Torop, também conhecido como Vissarion, acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo, o Messias e filho de Deus, na religião Cristã. O homem de 59 anos foi detido, juntamente com dois dos seus mais importantes seguidores, noticia o jornal 'The Guardian'.

A Rússia revelou que Torop vai ser acusado de organização religiosa ilegal e alega que a seita extorquia os seus seguidores, que eram vítimas de abusos emocionais. São de mais de quatro mil seguidores, a viver em aldeias remotas na Sibéria, que, segundo a AFP, se destinavam a fazer uma espécie de Arca de Noé para salvar a humanidade de um cataclismo que o homem está a provocar.

Alguns meios de comunicação russos revelaram que a comunidade liderada por Vissarion estava envolvida num conflito que a opunha a interesses comerciais locais e que isso pode ter motivado as detenções.

Torop, de barba longa e cabelo comprido, foi detido e levado de helicóptero numa operação que envolveu agentes do serviço de segurança FSB da Rússia (antiga KGB). Também foram detidos Vadim Redkin, braço direito de Torop e ex-baterista de uma boyband da era soviética, e outro assessor, Vladimir Vedernikov.

Este que acredita ser Jesus Cristo reencarnado, deixou a profissão de polícia em 1989. Disse ter vivido um "despertar" quando o regime soviético começou a entrar em colapso e, em 1991, fundou um movimento agora conhecido como "Igreja do Último Testamento".

De acordo com a AFP, os convertidos incluem músicos, médicos, professores, oficiais do Exército Vermelho, um ex-ministro da Bielorrússia e cidadãos de países como Cuba, Bulgária, Bélgica, Austrália e Alemanha.

Na década de 1990, alguns dos devotos de Torop suicidaram-se ou morreram como resultado de condições de vida difíceis e falta de cuidados médicos com que viviam na região de Krasnoyarsk, na Sibéria. Os fiéis, que aspiram à autossuficiência, afirmam viver em comunhão com a natureza, rejeitando em particular a carne, o álcool e o tabaco, diz a AFP.

"Eu não sou Deus. E é um erro ver Jesus como Deus. Mas eu sou a palavra viva de Deus pai. Tudo o que Deus quer dizer, ele diz através de mim ", disse Vissarion em entrevista ao The Guardian, em 2002.

A seita mistura uma seleção de rituais do Cristianismo Ortodoxo e preocupações ambientais. Por exemplo, o veganismo é imposto e é proibido o uso de dinheiro entre os fiéis, que usam roupas austeras.

O calendário dos seguidores de começa a contar a partir de 1961, o ano do nascimento de Torop. Quanto ao Natal, data importante no Cristianismo porque marca o nascimento de Jesus Cristo, foi substituído pelo dia 14 de janeiro, o aniversário do líder.

As autoridades russas nunca tinham incomodado nem o líder da seita nem os seus seguidores - apesar de a imprensa visitar a comunidade regularmente, escreve a AFP.

Quanto aos seguidores, não é claro o seu futuro agora que o seu líder está preso.