Na Praça do Rossio, um grande pano preto com a mensagem “Fora Bolsonaro” dava o mote para os discursos unanimemente críticos do chefe de Estado brasileiro, por entre alguma música que convidava a uns passos de dança de manifestantes menos tímidos e cânticos de protesto: “Doutor, eu não me engano/O Bolsonaro é miliciano”.

Além de cartazes a recordar a ativista Marielle Franco, morta a tiro em 2018, ou as cerca de 58 mil vítimas da pandemia de covid-19 no Brasil, notava-se também a preocupação com a doença, presente nas máscaras em praticamente todos os rostos ou nas marcas na calçada que assinalavam o necessário distanciamento social. À distância, do outro lado da estrada, alguns polícias controlavam a pequena e pacífica manifestação.

Um dos rostos do denominado “Ato Mundial Stop Bolsonaro” em Lisboa foi Raphael Reis, membro da delegação lisboeta do Partido dos Trabalhadores (PT). Com 35 anos e a viver em Portugal há cerca de ano e meio, o economista alertou para a “naturalização do absurdo” em curso no Brasil e salientou o impacto que este protesto internacional pode ter em solo brasileiro.

“Acreditamos que o impacto da solidariedade internacional possa ser muito grande, porque sabemos que as forças democráticas e a imprensa responsável fora do Brasil conseguem contribuir e interferir positivamente no Brasil. Hoje, o país passa por um momento muito difícil, com 58 mil mortos e um grande número de infetados [por covid-19]. Acreditamos que este grande ato possa trazer uma maior clareza para as pessoas que vivem no Brasil”, afirmou.