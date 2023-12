Em comunicado, a GNR informou que, na sexta-feira, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Caldas da Rainha recebeu uma denúncia de uma descarga ilegal de efluentes pecuários, na localidade do Silval, no concelho de Alcobaça.

Os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local e confirmaram a descarga.

Os efluentes pecuários transbordavam da lagoa de depuração destes efluentes da suinicultura para uma linha de água do Rio das Antas, afluente do Rio Baça, que desagua na Bacia Hidrográfica da Nazaré.

A GNR identificou a exploração e levantou contraordenação, punível com uma coima até aos 144 mil euros.

A contraordenação foi remetida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de Lisboa e Vale do Tejo e à Administração da Região Hidrográfica de Lisboa e Vale do Tejo, a quem compete aplicar a coima.