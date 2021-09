As bandas externas do Chanthu atingiram a costa leste, mas o centro da tempestade permaneceu no mar enquanto se move para norte, de acordo com o Gabinete Central de Meteorologia de Taiwan.

O centro de operações de emergência indicou que 159 voos domésticos e internacionais foram cancelados devido ao tufão, bem como os serviços de ‘ferry’ e algumas linhas ferroviárias.

Cerca de 26 mil casas ficaram sem energia, sobretudo nas regiões de Hualien e Taitung, na costa leste, disseram as autoridades.

Na ilha das Orquídeas, ao largo da costa oriental de Taiwan, foram registadas ondas de sete metros.

Às 02:00 TMG (03:00 em Lisboa), o Chanthu, com rajadas até 198 quilómetros por hora, encontrava-se a 90 quilómetros a nordeste de Hualien, disseram.

No leste, a maioria das empresas e locais públicos estavam encerrados, bem como em algumas áreas do norte de Taiwan, incluindo Taipé, onde as fortes chuvas começaram no domingo.

Foram ainda retirados cerca de 2.600 residentes em zonas onde podem ocorrer aluimentos de terras, nos arredores de Hualien, enquanto cerca de 31 mil soldados foram mobilizados para resposta de emergência.