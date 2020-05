Carlos Melo Alves, disse à saída do tribunal de Monsanto, onde decorre o debate instrutório do processo de furto e recuperação das armas dos paióis de Tancos, que segundo a acusação João Paulino queria contactar com a ETA (Espanha), mas como tal não aconteceu, o crime de terrorismo não está preenchido.

“Ou seja, é um crime impossível porque a ETA já não existia”, vincou.

O advogado disse ainda não compreender a acusação de associação criminosa, uma vez que é o próprio MP a referir que foi criado um grupo “só e unicamente com a finalidade de furtar o material de guerra”.

Segundo Carlos Melo Alves, esta “finalidade cirúrgica”, reconhecida pelo próprio MP, destrói a argumentação de o arguido pertencer a uma associação criminosa.

Nas alegações, o advogado afirmou que é preciso retirar as consequências jurídicas sobre a alegada existência de um acordo entre João Paulino e representantes do Estado para a recuperação do material furtado.

“Há aqui um vício inultrapassável”, observou Carlos Melo Alves, considerando ilegal toda a prova produzida com base numa promessa feita para o arguido obter vantagem.