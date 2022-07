“Ontem [segunda-feira] deveria ter sido um dia de reunião com a família e amigos para celebrar a independência da nossa nação. Em vez disso, essa comunidade sofreu uma tragédia violenta. (…) Temos de acabar com este horror. Temos de acabar com esta violência”, disse Kamala Harris durante uma visita a Chicago, no estado de Illinois.

Harris conversou com familiares e amigos das vítimas do tiroteio, dizendo que “não há dúvida” que este trauma “vai perdurar”.

“Há uma longa cura que terá de acontecer, tanto física quanto emocional”, acrescentou.

Nesse sentido, a vice-Presidente afirmou que a população norte-americana concorda que é necessário “ser-se mais inteligente enquanto país”, para enfrentar o debate sobre a regulamentação da venda de armas de fogo.

Kamala Harris apelou ao Congresso dos Estados Unidos para “ter a coragem” de agir, proibindo as armas de assalto nos EUA.

Na segunda-feira, durante um desfile do Dia da Independência, um jovem de 21 anos disparou mais de 70 tiros do cimo de um prédio, matando pelo menos sete pessoas.

De acordo com as autoridades, o presumível autor do ataque comprou legalmente duas espingardas e outras três armas, apesar de ter um historial de problemas mentais.

O suspeito, Robert Crimo, de 21 anos, com a alcunha de ‘Bobby’, foi encontrado a cerca de oito quilómetros do local do crime.