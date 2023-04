Um porta-voz da agência de gestão de emergências no Tennessee, um dos estados mais atingidos desde o início das tempestades na sexta-feira, confirmou sete mortes relacionadas às atuais condições.

Estas somam-se às 19 mortes relatadas no Arkansas, Mississippi e Alabama, no sul, Indiana e Illinois, no oeste, e Delaware.

As tempestades e tornados, no sábado, estavam a atingir a costa leste dos EUA, estando previsto ainda para este domingo muito granizo e ventos fortes.

Os tornados, refira-se, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país, sendo que em dezembro de 2021, por exemplo, registou-se a morte de 80 pessoas no estado do Kentucky.