“Estamos a fazer um grande esforço para que esta fileira perdure no tempo. Nós temos um grande problema que são as alterações climáticas e os castanheiros a sul do Tejo começam sentir isso”, disse.

No entanto, avançou o autarca, o município está a realizar trabalhos no terreno com outras espécies para “tentar perceber” se, além das espécies Bária e Clarinha, poderão ser implementadas outras variedades na região.

O município de Marvão adquiriu aos produtores locais cinco toneladas de castanha e 1.500 litros de vinho para assegurar a realização da 36.ª Feira da Castanha - Festa do Castanheiro.

O certame apresenta-se como a “grande mostra” de produtos locais e regionais, com dezenas de pontos de venda, onde os visitantes podem encontrar também produtos hortícolas, frutos secos, enchidos, queijos, vinhos, licores, azeite, compotas ou doces caseiros.

Pelas ruas da vila histórica, vão estar espalhados vários magustos onde os visitantes poderão saborear as castanhas assadas e os vinhos produzidos na região.