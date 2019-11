Israel suspendeu também as aulas no sul e centro do país depois de os alarmes de ataque aéreo terem soado na cidade de Telavive.

Os militares esperam que os ataques e disparos por parte de Gaza em direção a Israel continuem “por algum tempo”.

As forças de segurança em Gaza relataram, entretanto, várias explosões causadas por bombardeamentos israelitas em resposta aos foguetes lançados a partir do enclave.

Israel conduziu uma operação conjunta que resultou na morte de Baha Abu al-Ata, líder das Brigadas Al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica.

No ataque contra a casa, num bairro de Gaza, a mulher também foi morta e duas pessoas ficaram feridas.

O grupo extremista palestiniano advertiu que Israel cruzou “uma linha vermelha”, mobilizou os militantes e declarou o estado de emergência.