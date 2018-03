O significado histórico do momento fecha um ciclo com várias décadas de polémicas, protestos e intensas negociações para definir uma linha cuja indefinição custou a Timor-Leste cinco mil milhões de dólares, segundo estima a organização La’o Hamutuk.

Se Timor-Leste foi, durante mais de duas décadas, a “pedra no sapato” da Indonésia, como a definiu o ex-ministro indonésio Ali Alatas, o Mar de Timor foi um caro pedregulho na relação com a Austrália.

‘No Blood For Oil’, um dos slogans que nos anos 90 do século passado marcou parte da campanha da ala externa da luta contra a ocupação indonésia em Timor-Leste, tornou-se um símbolo do que para muitos foi uma das motivações do reconhecimento australiano da ocupação e anexação do território pela Indonésia.

“A reação australiana à invasão indonésia de Timor Português foi influenciada pelo seu interesse nos campos petrolíferos de Timor Gap. A Austrália tinha um interesse multibilionário em que a Indonésia ocupasse Timor Português”, defende a académica australiana Kim McGrath num livro sobre o assunto publicado no ano passado.

Para a académica, os recursos petrolíferos pertencentes a Timor-Leste no Mar de Timor foram “motor dominante” das “sucessivas traições” da Austrália aos timorenses desde que atribuiu unilateralmente as primeiras licenças de exploração na zona em 1963.

Agio Pereira – um dos homens que então vestiu as camisolas do ‘No Blood for Oil’, em vários protestos que reuniam timorenses e apoiantes australianos na Austrália – assinará o documento em nome de Timor-Leste.

A testemunhar a cerimónia estará António Guterres, agora secretário-geral das Nações Unidas mas outrora primeiro-ministro de Portugal, país que nos idos anos 60 e 70 do século passado tentou fechar um tratado idêntico com a Austrália.

Presente estará também Xanana Gusmão o “negociador principal”, e o homem que liderou a estratégia para, primeiro, sentar a Austrália à mesa de uma Comissão de Conciliação criada no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar (conhecida pela sigla UNCLOS) e depois para em tempo recorde fechar um acordo que se dizia impossível.

No entanto, continua sem haver um acordo para a exploração dos campos de Greater Sunrise, cujas potenciais receitas definirão o futuro a médio prazo de Timor-Leste.

Ainda assim, faz parte do tratado quer um acordo sobre a partilha de recursos quando esse modelo de desenvolvimento seja definido, quer instrumentos – que serão criados quando o documento for ratificado – para ajudar a avançar essas negociações.

O passo definitivo neste acordo foi dado no final de agosto do ano passado em Copenhaga quando as duas delegações acordaram sobre os “elementos centrais” da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise – com reservas estimadas de 5,1 triliões de pés cúbicos de gás.

Desde aí foi necessário ultimar detalhes e, acima de tudo, tentar resolver o tema da negociação com o consórcio que tem a licença para o Greater Sunrise.

É mais um sinal do verdadeiro impacto do que muitos dizem ter sido a injustiça da situação até ao momento atual: o futuro de um recurso que está em águas timorenses continua sem depender exclusivamente de decisões timorenses.

Como nos poços explorados até aqui, e independentemente de que modelo de desenvolvimento seja acordado, a Austrália também receberá algumas receitas do Greater Sunrise.