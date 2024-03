Segundo a agência russa RIA Novosti, pelo menos três pessoas em uniforme de combate dispararam armas no Crocus City Hall, sala que habitualmente é utilizada para concertos.

A AP frisa que vários meios de comunicação russos relatam o tiroteio e também um incêndio. Circulam vídeos em que são visíveis grandes nuvens de fumo preto sobre o prédio.

No X (antigo Twitter), o The Moscow Times fala em pelo menos 12 mortos e 35 feridos, de acordo com informação num canal do Telegram.