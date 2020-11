Segundo a Associated Press, o presidente da cidade, Dennis McBride, disse em comunicado que o suspeito está em fuga.

De acordo com testemunhas no local, foram disparados entre 8 a 12 tiros. O canal WISN-TV relatou que pelo menos cinco pessoas foram levadas do centro comercial em macas e pelo menos duas delas estavam sentadas e pareciam conscientes. Não há informação sobre o número exato de feridos, mas nenhum corre perigo de vida.

Lindsay Kahn, porta-voz da Brookfield Properties, proprietária do centro comercial, já reagiu ao sucedido em comunicado. "Estamos desanimados e irritados porque os nossos clientes e inquilinos foram sujeitos a este violento incidente hoje. Agradecemos aos nossos parceiros do Departamento de Polícia de Wauwatosa e estamos a cooperar com eles à medida que a investigação se desenvolve", cita o The New York Times.

A polícia está no local.