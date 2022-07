Quando foi concluída em 1889, esperava-se que a Torre Eiffel ficasse em Paris durasse 20 anos antes de ser desmantelada. Contudo, 133 anos depois, a torre continua de pé — mas parece que não em muito bom estado, segundo o The Guardian.

Segundo relatórios confidenciais divulgados à revista francesa Marianne, o monumento está cheio de ferrugem. Por isso, a torre necessita de uma reparação completa, mas em vez disso está a ser-lhe dada apenas uma remodelação cosmética para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris.

"Se Gustave Eiffel visitasse o local, teria um ataque cardíaco", disse à revista uma fonte anónima ligada à torre.

Eiffel, o engenheiro civil cuja empresa concebeu e construiu o monumento, disse que identificar e parar a propagação da ferrugem era o maior desafio para a longevidade da construção e sugeriu que iria precisar de pintura de sete em sete anos.

"A pintura é o ingrediente essencial para proteger uma estrutura metálica e o cuidado com que é feita é a única garantia da sua longevidade", escreveu na altura.

Neste momento, a torre está a ser pintada pela vigésima vez, numa intervenção de 60 milhões de euros em preparação para os Jogos Olímpicos de 2024 — mas não na sua totalidade, pelo que há quem considere que esta intervenção de pouco vale.

No site oficial da torre, Bertrand Lemoine, arquiteto, engenheiro e historiador, dá uma visão mais optimista quanto ao estado do monumento. É certo que o inimigo do ferro é a corrosão, causada pela oxidação do ferro exposto ao ar e à água, mas, se for repintada, a Torre Eiffel pode durar para sempre.