Dos 45 projetos postos a votação, foram selecionados 16, os que reuniram maior número de votos a nível concelhio ou por freguesia.

Os mais votados foram os melhoramentos na Associação da Colaria (10.200 euros), na freguesia da Freiria, o sombreamento do parque infantil do Centro Educativo (11.414 euros), na Ponte do Rol, a reparação e pintura exterior da Associação de Socorros (11.500), no Ramalhal, e o projeto Escuta- Desenvolvimento do capital humano dos atletas do Torreense (11.475 euros), na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães.

O projeto mais votado para São Pedro da Cadeira foi a adaptação de uma ambulância com plataforma elevatória para utentes com mobilidade reduzida (11.494 euros), para a Silveira obras de melhoramento na igreja (11.377 euros), para o Turcifal a requalificação do estacionamento junto a um restaurante no Carvalhal (11.500) e para A-dos-Cunhados/Maceira a construção de um parque infantil na Maceira (10.307 euros).

Na freguesia de Campelos/Outeiro da Cabeça ganhou o projeto destinado a criar um espaço coberto de recreio na escola primária e jardim de infância de Campelos (10.131 euros), na Carvoeira/Carmões foi a aquisição de uma viatura usada para transporte de doentes da Associação de Socorros da Carvoeira (11.500), em Dois Portos e Runa a aquisição de instrumentos musicais para a Banda Filarmónica da Ribaldeira (10.715 euros), no Maxila e Monte Redondo a instalação de uma plataforma elevatória num veículo para transporte de utentes do Monte Redondo (11.500) e, na Ventosa, a substituição do telhado da Associação do Bonabal (11.500 euros).

Nesta quarta edição do Orçamento Participativo, pela primeira vez, o município alterou o regulamento para permitir a existência de um projeto por freguesia, uma alteração “importante para a coesão territorial”, considerou hoje o presidente da autarquia, Carlos Bernardes.