Duas a três dezenas de trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel vão concentrar-se, no sábado, junto a um dos lares da instituição, em protesto pelo "clima de coação psicológica", informou hoje um dirigente sindical.

Espírito Santo, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social, informa que a "forte coação psicológica" é exercida sobre as trabalhadoras que são sindicalizadas e que têm "reclamado os seus direitos", em matérias de "pagamento de trabalho extraordinário" e "cumprimento de horários".

Segundo o dirigente, a concentração marcada para sábado destina-se a "sensibilizar a população" da cidade para a situação que "prejudica as trabalhadoras, mas também os utentes".

"Não há bom ambiente", comentou, aludindo a "uma grande arrogância" da direção da Misericórdia de Penafiel.

Espírito Santo acrescentou que a situação já foi tratada pelo sindicato junto dos responsáveis da instituição, os quais, frisou, negaram todas as acusações.

"São situações difíceis de provar em tribunal", admitiu.

A concentração é organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social e vai decorrer entre as 15:00 e as 17:00, junto ao Lar Santo António dos Capuchos, no Largo Santo António dos Capuchos.