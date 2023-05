A circulação automóvel no itinerário complementar n.º 8 (IC8), em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, já foi reposta, sem condicionalismos, após um acidente com uma vítima mortal, disse à Lusa fonte da GNR de Leiria.

O trânsito voltou a circular pelas 19:06 de hoje, após estar interrompido cerca de três horas e meia devido à colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de passageiros, que provocou um morto.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o acidente ocorreu pelas 15:26, ao quilómetro 89, no IC8.

Fonte da GNR de Leiria acrescentou que o acidente obrigou ao desvio da circulação automóvel para a estrada nacional 350.

No local estiveram 14 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, do INEM e GNR.