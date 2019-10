Embora o Presidente do Chile, Sebastián Piñera, já tenha anunciado a suspensão do aumento dos preços do metro de Santiago do Chile, tanto na capital do país, em Valparaíso, Concepción e outras cidades do Chile, como Iquique (norte), houve destruição urbana e confrontos entre polícia e manifestantes.

O chefe da Defesa anunciou que vai enviar hoje mais 1.500 soldados nas primeiras para controlar a situação. Com este aumento, um total de 9.441 membros das Forças Armadas estão destacados na Região Metropolitana.

O aumento do preço do metro foi o gatilho do protesto dos cidadãos para expressarem insatisfação com a fome no Chile e as desigualdades do país.