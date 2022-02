As vítimas estavam sentadas na laje de ferro que cobria o poço quando este cedeu, afirmou Akhil Kumar, inspetor da polícia, à imprensa em Kishinagar, no estado de Uttar Pradesh.

O juiz distrital S. Rajalingam afirmou que o poço era antigo e não resistiu ao peso. "As vítimas caíram e foram esmagadas sob os escombros", disse. O poço tem uma profundidade de 15 metros.

Os órgãos de comunicação locais informam que as vítimas foram levadas para o hospital, sendo que 13 não sobreviveram e outras duas sofreram ferimentos graves.

As mulheres e crianças reuniram-se para participar num ritual de casamento na sua aldeia. Os matrimónios na Índia são grandes eventos com muitos convidados e cerimónias que duram vários dias.

O primeiro-ministro Narendra Modi já reagiu através da rede social Twitter, dizendo que o acidente é de "partir o coração" e adiantando que o governo local "está a prestar toda a ajuda possível".

Em 2017, 24 convidados num casamento morreram no estado do Rajastão, no noroeste da Índia, depois de um muro se abater durante uma tempestade.