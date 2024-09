Segundo o acórdão, citado pela publicação, a mãe “nunca as abandonou” e “sempre se bateu pelo regresso” das crianças ao lar e, “apesar de todas as adversidades, sempre trabalhou e foi melhorando as suas condições materiais de vida e a sua preparação técnica em várias áreas”, defendeu o TRL, salientando a “forte relação” da mulher com os filhos, a que estes “correspondem”.

Por outro lado, o TRL criticou os relatórios dos técnicos da Segurança Social, em que o tribunal de primeira instância se baseou para tomar a decisão. "Depreciam os mais comezinhos atos e dizeres da progenitora”, afirmou, como dar guloseimas às crianças ou ter-lhes oferecido gelados quando iam a caminho de uma aula de ginástica.

“A relação entre irmãos é das mais importantes na vida. Não será preciso percorrer bibliotecas de psicologia para disto saber (...) e, por outro lado, perceber o efeito psicologicamente devastador que a separação iria produzir em todos e cada um deles”, concluiu o TRL.