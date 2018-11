Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que foram dados como provados todos os factos da acusação, com exceção do último caso, que diz respeito a um roubo com sequestro, ocorrido em março de 2018.

À exceção deste episódio, os dois arguidos que compareceram na audiência do julgamento confessaram integralmente os factos em causa.

A pena mais gravosa foi aplicada a um arguido de 20 anos, que se encontra em prisão preventiva e que estava acusado do maior número de crimes.

Este arguido foi condenado a uma pena única de quatro anos de prisão efetiva, em cúmulo jurídico, por dez crimes de roubo, dois dos quais na forma tentada, e um crime de ofensa à integridade física simples.