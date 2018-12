Vítor Caldeira falava aos jornalistas à margem da Conferência "Integridade na Gestão Pública", organizada pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) e pelo Tribunal de Contas, na Fundação Champalimaud, e que teve a presença, entre outros, do presidente da AR, Ferro Rodrigues, e da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

"Ouvi numa rádio que o Tribunal de Contas descrevia uma situação de descontrolo (das contas da AR). Não é isso que o Tribunal de Contas diz no parecer", insistiu Vítor Caldeira, admitindo porém que o documento daquele tribunal "chama a atenção" da AR para a "necessidade de existirem evidências de um conjunto de despesas com deslocações dos deputados" e com a questão do seguro de saúde dos parlamentares.

Tais observações do Tribunal de Contas constam de um parecer daquele tribunal sobre a gerência de conta da AR relativa a 2017, o qual foi entregue na terça-feira à tarde a Ferro Rodrigues.

Quanto às despesas de deslocação dos deputados, o mesmo responsável referiu que o Tribunal de Contas precisa de evidências que permitam ao tribunal "assegurar-se com toda a certeza de que essa despesa foi efetivamente realizada para os fins a que se destina".