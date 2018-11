Na sua resposta, a instância judicial turca reconhece que as decisões do TEDH são vinculativas para a Turquia, mas alega que esta sentença, emitida em 20 de novembro, ainda pode ser contestada perante a Grande câmara do tribunal de Estrasburgo, assinala a cadeia televisiva turca NTV.

Selahattin Demirtas, 45 anos, que até fevereiro assumia a presidência do Partido Democráticos dos Povos (HDP), o partido da oposição de esquerda e pró-curda da Turquia, está detido desde novembro de 2016.

A procuradoria acusa-o de “incitar a violência” durante um comício e de pertencer ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda da Turquia, considerada “terrorista” por Ancara, a União Europeia (UE) e os Estados Unidos.

Neste processo, arrisca uma pena de 142 anos de prisão.