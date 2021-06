“O tripulante, indivíduo masculino de 39 anos, natural do Sri Lanka, apresentava fortes dores no peito e na região esquerda do tórax, necessitando de cuidados médicos imediatos”, adiantou a Marinha, em comunicado de imprensa.

O navio mercante “Singapore Energy”, com bandeira das ilhas Marshall, encontrava-se a navegar “a cerca de 340 milhas náuticas (630 quilómetros) a sudoeste da ilha das Flores”.

O resgate “foi efetuado com o apoio de uma embarcação local”, que transportou o tripulante para o Porto das Lajes das Flores, onde desembarcou hoje às 14:05 locais (15:05 em Lisboa).

“No local estava uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para proceder ao transporte do paciente para o Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores, a fim de ser observado por uma equipa médica”, revelou a Marinha.

A operação, que se iniciou às 12:13 locais de sexta-feira, foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) da Força Aérea, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR) e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).