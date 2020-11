Donald Trump tem sido alvo de várias partidas online, noticia o The Guardian. Jason Selvig e Davram Stiefler, que se autointitulam “The Good Liares”, compraram o domínio DonaldJTrump2024.com.

"Conseguimos o domínio DonaldJTrump2024.com", afirmaram os humoristas no Twitter. A publicação inclui um vídeo da rede social TikTok, com a música Loser, de Beck, e mostra o site, que agora inclui frases como “Perdi a eleição de 2020” ou “Trump é um falhado”.

Trump perdeu as eleições para Joe Biden, mas apenas comunicou a aceitação de transição de poder recentemente, continuando sem aceitar a derrota e com disputas legais para tentar reverter os resultados. Muitos esperam que o republicano anuncie a recandidatura à presidência.

Num banner no topo do site lê-se: "Clique aqui para doar a um PAC [Comissão de Ação Política] que não tem nada a ver com a minha equipa de defesa legal". O banner faz referência às angariações para o fundo de defesa legal e, segundo informou o Politico, os donativos individuais inferiores a 8 mil dólares não servem para suportar custos jurídicos, 60% vão para o novo fundo “Save America” e 40% para o Comité Nacional Republicano.

Os humoristas ofereceram-se para dar ao presidente o domínio caso ele publique no Twitter: “O meu nome é Donald Trump e perdi as eleições de 2020 por MUITO. Eu sou um falhado. TRISTE!".

No entanto, Selvig e Stiefler não foram os únicos a realizar partidas a Trump. Desde quarta-feira que o domínio loser.com reencaminha os utilizadores para página de Wikipedia do ainda presidente dos Estados Unidos.

Mas não fica por aqui, surgiu ainda um site satírico que apresentava uma biblioteca presidencial de Trump, djtrumplibrary.com.

O site faz referência ao "Memorial Covid", "Muro da Criminalidade", "Alt-Right Auditorium", bem como a uma "Sala de Registos Criminais" para estudar a "Evasão Fiscal 101".

A biblioteca foi "desenvolvida por um arquiteto com sede em Nova Iorque que deseja permanecer anónimo”, segundo o Fast Company.