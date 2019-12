Embora menos poderoso, Phanfone segue a mesma trajetória que o tufão Haiyan, o mais devastador registado no país, que matou mais de 7.300 pessoas em 2013.

Os moradores colocaram fotografias nas redes sociais de casas destruídas, autocarros semi-submersos, estradas bloqueadas por troncos de árvores dilacerados por ventos fortes.

"Foi assustador. As vidraças partiram-se e tivemos de nos abrigar nas escadas", contou à AFP Ailyn Metran, que passou a noite com o seu filho de quatro anos no escritório onde trabalha o marido. O chão da sua casa em Tacloban (no centro do país) estava coberto de lama e uma árvore caiu no telhado de uma casa vizinha.

O serviço meteorológico disse que o tufão ganhou força durante a madrugada, com rajadas de vento de até 195 km/h.

Durante a madrugada, Phanfone devastou o norte da ilha de Cebu, no centro do país, com os moradores a constatar os danos ao voltar para as suas casas depois de passar a noite num abrigo.

Na ilha de Coron, no oeste do país, muito popular entre os turistas, as praias estão desertas e os passeios de barco foram suspensos. Os turistas estão enclausurados nos seus quartos enquanto aguardam a chegada do tufão.

"Muitos estabelecimentos turísticos estão fechados e alguns de nossos clientes não chegaram porque os seus voos foram cancelados", disse a recepcionista de um hotel, Nina Edano. "Não temos medo, mas a atmosfera aqui é bastante sombria", acrescentou.

Em média, cerca de vinte tufões e tempestades tropicais varrem as Filipinas a cada ano, causando centenas de mortes. Em meados de dezembro, uma violenta tempestade tropical que varreu o norte do país deixou 13 pessoas mortas.