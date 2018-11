O primeiro-ministro, António Costa, congratulou-se esta quarta-feira com o prémio Gold Award alcançado pelo Turismo Centro de Portugal com a campanha promocional lançada na sequência dos incêndios, considerando este um “ótimo sinal” que mostra o mapa turístico do país.

“Turismo do Centro de Portugal acaba de ganhar o Gold Award em Londres”, escreveu António Costa na sua conta do Twitter, acrescentando que este é “um ótimo sinal que mostra que o mapa turístico” em Portugal “está a abrir a todo o país”. A campanha promocional "Turismo Centro Portugal - Visitar e Ficar é Ajudar", lançada na sequência dos incêndios que atingiram o Centro do país em 2017, venceu um dos principais prémios internacionais de viagem e turismo, foi hoje anunciado. A campanha da Turismo Centro conquistou o Gold Award (equivalente ao primeiro lugar) na categoria "Best National Tourism Board / Destination Marketing Organisation Campaign" (Melhor Campanha de Entidade Turística ou de Destino Nacional), durante a gala "International Travel & Tourism Awards", que decorreu em Londres na noite de terça-feira. "Esta distinção mostra que no meio da tragédia nasce a esperança. A esperança renovada num destino, na sua atratividade, bem espelhada nesta campanha", resumiu o presidente da Turismo Centro, Pedro Machado, que considera que a conquista inédita "prestigia o país, o setor do Turismo e a marca Centro de Portugal, que concorreu ao lado de candidatos tão fortes como os Estados Unidos". A campanha teve como objetivo principal "reafirmar o Centro de Portugal como destino seguro e de confiança" e consistiu na promoção das regiões mais afetadas, através de ‘outdoors’, reportagens na imprensa e ‘spots’ de rádio, entre outras iniciativas. "Os resultados foram extremamente positivos, uma vez que esta região registou um crescimento recorde na procura no ano passado", referiu Pedro Machado.