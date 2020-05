O Turismo de Portugal, em articulação com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), desenvolveu a possibilidade de também os campos de golfe aderirem à iniciativa Clean & Safe, refere o organismo responsável pela promoção e valorização da atividade turística em Portugal em comunicado, adiantando que o selo é “gratuito e válido até 30 de abril de 2021″.

Mas para que os campos de golfe em Portugal possam obter o selo “Estabelecimento Clean & Safe” devem cumprir as disposições que constam na “Declaração de Compromisso”, que está acessível no site do CNIG.

No comunicado é explicado que o selo exige a implementação de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, deve “assegurar o distanciamento social e higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas, incluindo agora a experiência de golfe”.

Uma vez que Portugal é um destino de golfe mundialmente reconhecido, referem, é “muito relevante que estes equipamentos também possam ostentar a garantia Clean & Safe, assumindo o compromisso do cumprimento dos requisitos de higiene e segurança sanitária e transmitindo aos golfistas, nacionais e estrangeiros, a confiança que estes procuram para a sua experiência de golfe”.

Após validação por parte do CNIG, os campos de golfe aderentes ficam com a possibilidade de utilizar o selo nas suas instalações físicas e nos canais e plataformas de divulgação e venda.

Com esta iniciativa, o Turismo de Portugal quer transmitir às empresas informação sobre as medidas mínimas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimentos, mas sobretudo, “promover Portugal como destino seguro, do ponto de vista dos cuidados a observar para uma cuidada e eficaz manutenção das condições que evitem a propagação do novo coronavírus, numa atuação concertada, com o envolvimento de todas as empresas do setor e apelando à responsabilidade de todos”.

A elevada adesão, com mais de 4.500 selos disponibilizados até ao momento, evidencia de modo “muito significativo” o compromisso das empresas portuguesas em acolher os turistas em segurança, assinala o Turismo de Portugal no comunicado.

