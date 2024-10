Num comunicado de imprensa divulgado no final de uma reunião de várias horas em Istambul com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Irão, Arménia e Azerbaijão, o líder turco criticou o comportamento de Telavive na crise no Médio Oriente.

Segundo o comunicado, “Israel procura provocações para espalhar conflitos na região”, pelo que “um embargo de armas imposto a Israel pelas Nações Unidas seria uma solução eficaz para pôr termo à agressão israelita”.

O chefe de Estado também elogiou a “paz permanente” no Cáucaso, após uma reunião entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, e os seus quatro homólogos da Rússia, Sergei Lavrov, do Irão, Abbas Araghchi, da Arménia, Ararat Mirzoyan, e do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov.

Não foram divulgados pormenores sobre o conteúdo das conversações.

Recentemente, surgiram tensões entre Moscovo e Teerão por causa do “corredor de Zanguezour”, um projeto apoiado pelo Azerbaijão e pela Turquia para construir uma estrada na fronteira entre a Arménia - que concordou com o projeto – e o Irão, contra discorda.