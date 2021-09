O religioso, exilado nos Estados Unidos, foi apontado pelo Governo turco como o instigador do golpe militar falhado de 2016.

A operação estende-se a 41 das 81 províncias do país e também existem detidos na República Turca do Norte de Chipre (RTNC), apenas reconhecida pelo Governo turco, informou a agência de notícias Anadolu.

Entre os suspeitos estão um coronel, um tenente-coronel, sete capitães, sete tenentes e cinco sargentos.

Após o golpe fracassado de 2016, cujos principais líderes militares nunca confessaram publicamente a sua ligação a Gülen, o Governo turco lançou extensos expurgos na administração pública e no setor de educação, demitindo mais de 130.000 funcionários e detendo mais de 100.000 pessoas.

Cerca de 50.000 pessoas, a grande maioria civis, foram para a prisão preventiva.

Em dezembro passado, um tribunal de Ancara condenou 333 soldados e quatro civis à prisão perpétua devido à sua participação na tentativa de golpe.

Até 2013, Gülen foi um aliado próximo do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, islâmico e conservador), do atual presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.