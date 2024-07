"Evidências relevantes já foram encontradas no local da tragédia, em particular fragmentos da parte traseira de um míssil X-101 com número de série e parte do controle do mesmo míssil", afirmou o SBU em comunicado. O Exército russo negou a responsabilidade e afirmou que o hospital foi atingido por destroços de mísseis antiaéreos ucranianos, sem fornecer provas.