A Ucrânia atacou com mísseis, esta sexta-feira, o quartel-general da frota russa no Mar Negro, no centro da cidade de Sebastopol, na península da Crimeia, informou o governador russo da região.

"O inimigo executou um ataque com mísseis contra o quartel-general da frota", escreveu no Telegram o governador de Sebastopol, Mikhail Razvojaiev. Equipas estão no terreno. investigar se há vítimas. Vários destroços caíram perto de um teatro.