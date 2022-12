De acordo com os relatos, os mísseis terão sido disparados do Mar Negro, havendo também informações sobre sete bombardeiros russos a sobrevoarem perto da fronteira da Ucrânia. No total terão sido lançados, pelo menos, 60 mísseis no início desta manhã.

Na capital Kiev também já se ouviram algumas explosões e as pessoas começaram a esconder-se nas estações de metro.

Vitali Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, revelou já num comunicado que instalações energéticas foram fortemente atingidas pela Rússia e o governador local também confirmou os bombardeamentos. "O inimigo está a atacar de forma massiva", disse Oleksii Kuleba no Telegram.

Em Kryvyi, uma cidade na região de Dnipro, há a confirmação que um míssil atingiu um edifício de habitações, e Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe da administração presidencial da Ucrânia, já revelou que poderão existir vítimas.

Por sua vez, em Kharkiv toda a cidade ficou sem energia, dado que os mísseis atingiram várias infraestruturas energéticas da zona e em Zaporijía há relatos de 12 bombardeamentos.