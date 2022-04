"Hoje, devido aos perigos de ameaças em todos os itinerários não há corredores humanitários", disse Verechtchouk através de uma declaração transmitida pela rede social Telegram.

Na quinta-feira, três autocarros transportaram habitantes da cidade de Mariupol sitiada pelas forças russas.

Os deslocados foram enviados para Zaporijia no sudeste do país, de acordo com a France Presse.