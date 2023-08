“Não foi ainda formalizado um pedido nesse sentido, como têm sido muitos outros que nós sistematicamente analisamos”, disse a ministra, em declarações à Lusa e à RTP, na cidade espanhola de Toledo, à entrada para uma reunião informal dos ministros da União Europeia (UE) com a pasta da defesa.

Helena Carreiras acrescentou que as Forças Armadas Portuguesas estão “disponíveis, também neste caso, para apoiar com treino nesta área da desminagem, mas não mais do que isso, ou seja não com presença na Ucrânia, não com equipamentos”.

Na semana passada, em entrevista à RTP, o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, pediu a Portugal ajuda, sem especificar como, na desminagem do Mar Negro, que voltou a ser um local de conflito ativo depois de a Rússia 'rasgar' o acordo para exportação de cereais ucranianos que vigorou durante um ano.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, repetiu o apelo dias mais tarde durante uma visita do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.