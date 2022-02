O comunicado não precisou a identidade dos participantes, além de Joe Biden, nestas conversações, que vão decorrer às 16:15 TMG (mesma hora em Lisboa), no mesmo dia em que a Assembleia-geral da ONU vai começar a debater uma resolução de condenação da invasão da Ucrânia por Moscovo.

No domingo, os países do G7 – Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos – advertiram que iam tomar “outras medidas”, em conjunto com as sanções já anunciadas, se a Rússia não parar as operações militares.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, garantiu que todos os membros do G7 estavam “totalmente alinhados” contra o ataque russo.

Também no domingo, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou ter colocado em alerta a “força de dissuasão” das forças armadas russas, incluindo uma componente nuclear, numa escalada do conflito que Washington considerou “totalmente inaceitável”.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram pelo menos 352 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.